Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли Кузнецов забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Россиянин с 27 очками является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Вашингтона» Джей Бигл, отметившийся двумя голевыми пасами.

Третьей звездой назван его партнёр по команде, вратарь Брэйден Холтби, отразивший 21 из 22 бросков.

Ранее сообщалось, что голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперёд в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом».

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