Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперёд в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе столичной команды шайбы забросили россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также Деванте Смит-Пелли.

У «Вегаса» отличился Томаш Носек.

Кузнецов, в активе которого также значится результативная передача, был признан первой звездой матча.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Вашингтона». Следующая игра состоится 5 июня.

Ранее сообщалось, что 78% команд, выигравших третий матч финальной серии при счёте 1:1, завоёвывали Кубок Стэнли.