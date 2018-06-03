Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выйти вперёд в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе столичной команды шайбы забросили россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также Деванте Смит-Пелли.
У «Вегаса» отличился Томаш Носек.
Кузнецов, в активе которого также значится результативная передача, был признан первой звездой матча.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Вашингтона». Следующая игра состоится 5 июня.
Ранее сообщалось, что 78% команд, выигравших третий матч финальной серии при счёте 1:1, завоёвывали Кубок Стэнли.