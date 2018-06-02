НХЛ: 78% команд, выигравших третий матч финальной серии при счёте 1:1, завоёвывали Кубок Стэнли

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) накануне третьего матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» напомнила статистику финальных серий Кубка Стэнли.

Как сообщает пресс-служба лиги, с момента принятия современного формата розыгрыша плей-офф НХЛ в 1939 году в 21 из 27 случаев (77,8%) команда, выигравшая третий матч при счёте в серии 1:1, становилась обладателем главного трофея турнира.

Матч «Вашингтон» — «Вегас» состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 03:00 мск.

Ранее Евгений Кузнецов рассказал о своих шансах сыграть с «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли.