НХЛ: 78% команд, выигравших третий матч финальной серии при счёте 1:1, завоёвывали Кубок Стэнли

Короткая ссылка
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) накануне третьего матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» напомнила статистику финальных серий Кубка Стэнли.

Как сообщает пресс-служба лиги, с момента принятия современного формата розыгрыша плей-офф НХЛ в 1939 году в 21 из 27 случаев (77,8%) команда, выигравшая третий матч при счёте в серии 1:1, становилась обладателем главного трофея турнира.

Матч «Вашингтон» — «Вегас» состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 03:00 мск.

Ранее Евгений Кузнецов рассказал о своих шансах сыграть с «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить