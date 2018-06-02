Кузнецов рассказал о своих шансах сыграть с «Вегасом» в третьем матче финала Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своих шансах принять участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Посмотрим, как будет вечером. Пока это не от меня зависит. Нужно понимать, сможешь ты помочь команде или нет. Не нужно выходить на лёд просто так и оставлять команду в меньшинстве. У меня было бы желание играть даже со сломанной ногой, ведь это финал Кубка Стэнли. Таких моментов ждёшь всю жизнь. Однако надо адекватно оценивать ситуацию. В целом я чувствую себя хорошо, с каждым днём все лучше», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Кузнецов получил травму во втором матче серии после силового приёма со стороны соперника.

Третий матч серии с «Вегасом» состоится 2 июня.

Ранее Александр Овечкин поделился ожиданиями от третьего матча с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли.

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