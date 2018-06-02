Овечкин поделился ожиданиями от третьего матча с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Народ очень взволнован и рад, будет очень круто. Мы очень много работали, чтобы достичь этого момента. У нас одни из лучших фанатов в лиге. Они будут с нами до самого конца. Уверен, в субботу на стадионе будет бесподобная атмосфера», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Третий матч серии с «Вегасом» состоится 2 июня.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов принимает участие в тренировке перед третьим матчем с «Вегасом».