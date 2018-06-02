Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов принимает участие в тренировке перед третьим матчем с «Вегасом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял участие в утренней тренировке команды накануне третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кузнецов получил травму во втором матче серии после силового приёма со стороны соперника.

Третий матч серии с «Вегасом» состоится 2 июня.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал появление на тренировке своего партнёра по команде Евгения Кузнецова.