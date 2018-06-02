Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов принимает участие в тренировке перед третьим матчем с «Вегасом»
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
.@Kuzya92 on the ice and taking line rushes this morning. #ALLCAPS#StanleyCuppic.twitter.com/Mzog57mMgJ— Washington Capitals (@Capitals) 2 июня 2018 г.
Кузнецов получил травму во втором матче серии после силового приёма со стороны соперника.
Третий матч серии с «Вегасом» состоится 2 июня.
Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал появление на тренировке своего партнёра по команде Евгения Кузнецова.