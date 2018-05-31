«Спасение года»: как Овечкин и партнёры по «Вашингтону» восторгались игрой Холтби во втором матче финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» повезло, что за них выступает такой голкипер, как Брэйден Холтби. Такое мнение выразил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после победы во втором матче финала Кубка Стэнли над «Вегасом». Он также рассказал о состоянии получившего травму в первом периоде Евгения Кузнецова, а главный тренер коллектива Барри Тротц назвал сомнительным силовой приём против уроженца Челябинска.

После поражения в первом матче финальной серии второй гостевой поединок приобретал для подопечных Барри Тротца огромное значение. Возвращаться в столицу США после двух поражений подряд было бы очень тяжело психологически, а каждый следующий проигрыш не оставлял «Вашингтону» шанса на ошибку.

Первый поединок запомнился обилием голов и ошибок с обеих сторон, поэтому во второй встрече команды действовали более дисциплинированно. В итоге успех сопутствовал более опытным игрокам «Кэпиталз», которые одержали победу со счётом 3:2 и восстановили паритет в серии. Для «столичных» этот успех стал первым в финале Кубка Стэнли в истории клуба. Ранее они лишь раз добирались до главного противостояния, но всухую уступили «Детройт Ред Уингз» — 0:4.

Автором второго гола коллектива стал Александр Овечкин. Россиянин принял участие в реализации большинства: выкатился на ворота, получил шайбу от Никласа Бекстрёма и уверенно переиграл Марка-Андре Флёри. Для капитана «Вашингтона» этот результативный балл стал 114-м (59 + 55) в плей-офф, что позволило ему выйти на чистое четвёртое место по очкам в розыгрыше Кубка Стэнли среди хоккеистов из России. По этому показателю он обошёл экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин записал на свой счёт 13 голов и 11 результативных передач. Он занимает второе место в списке снайперов, уступая лишь одну шайбу форварду «Виннипег Джетс» Марку Шайфли. Кроме того, ему также остаётся лишь один точный бросок до повторения рекорда «Вашингтона». На данный момент достижение принадлежит канадцу Джону Дрюсу, который в 1990 году отличился в плей-офф 14 раз.

От лидера гонки бомбардиров Овечкина также отделяет одно очко. Её возглавляет его соотечественник и партнёр Евгений Кузнецов. Уроженец Челябинска был вынужден преждевременно покинуть лёд в ходе второго матча с «Голден Найтс» из-за столкновения с защитником соперников Брэйденом Макнэббом. Россиянин оказался у борта, успел переадресовать шайбу партнёру, но избежать мощного силового приёма не смог. Он повредил руку и был не в состоянии продолжать встречу.

Таким образом, прервалась потрясающая серия Кузнецова из 11 встреч подряд с набранными очками. Россиянин не смог повторить достижение нападающего «Детройта» Юхана Франзена и приблизиться к форварду «Чикаго Блэкхокс» Джонатану Тэйвзу. Канадец не уходил со льда без баллов за результативность на протяжении 13 матчей.

Главный тренер «Вашингтона» Тротц выразил сомнение, что силовой приём против Кузнецова был проведён по правилам.

«Мы потеряли одного из лучших игроков из-за сомнительного силового приёма, и лига рассмотрит этот эпизод. Но все игроки смогли сплотиться, это событие мобилизовало ребят. Это может быть переломным моментом. Эллер хороший игрок, и он не боится брать на себя ответственность. Он использует такие возможности, чтобы показать, на что он способен», — сказал Тротц.

После матча Овечкин рассказал, как удалось справиться с соперником в отсутствие одного из лидеров коллектива.

«Нужно было играть, отступать некуда. Я думаю, мы проделали хорошую работу, независимо от того, кто выходил в первом звене. Безусловно, была ротация центрфорвардов (из-за травмы Кузнецова. — RT). Было необходимо продолжать бороться. Мы сделали это. Не важно, кто забил. Главное, что мы выиграли», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

При этом форвард «Вашингтона» Андре Бураковски отметил, что отсутствие Кузнецова стало серьёзной потерей для команды.

«Большое самопожертвование от всех игроков. Когда травмировался Кузнецов, каждый нашёл в себе скрытые резервы. Мы не паниковали, напротив, фокусировались на каждой смене и старались действовать проще. Очевидно, что Евгений — ключевой игрок команды. Это невероятный хоккеист, которого нам не хватает на льду, но другие парни проделали очень и очень хорошую работу», — подчеркнул Бураковски.

Согласился с ним и Бекстрём. По его мнению, Кузнецов проводил нынешний розыгрыш плей-офф на высочайшем уровне, а его потеря может серьёзно помешать «Вашингтону».

«Он был нашим лучшим игроком в плей-офф на данный момент. Его очень тяжело заменить. Но у нас должны быть люди, которые готовы занять его место», — отметил Бекстрём.

Однако капитан «Вашингтона» весьма оптимистично оценил состояние своего партнёра по звену.

«Думаю, что с Кузнецовым всё будет в порядке», — цитирует Александра The Washington Post.

Главным же событием встречи стало невероятное спасение в исполнении голкипера «Вашингтона» на последних минутах встречи. Брэйден Холтби чудом сумел предотвратить взятие ворот, остановив шайбу своей клюшкой после броска в упор Алекса Така. Своим глазам не мог поверить даже Овечкин. Находившийся на скамейке Александр в недоумении закрыл лицо руками.

«Слава богу, что у нас есть такой вратарь. Это было спасение года. После такого мы просто не имели права пропускать», — признался Овечкин.

Поделились своими впечатлениями от великолепной игры Холтби и другие партнёры по команде. По словам Бекстрёма, он сначала не поверил, что голкиперу удалось остановить шайбу. А Ти Джей Оши назвал Брэйдена самым ценным игроком команды.

«Это был невероятный сейв. Мы всё время видим подобное на тренировках, но в такой момент встречи это было особенно потрясающе. Сегодня, вне всяких сомнений, он был нашим MVP (самым ценным игроком. — RT)», — заявил Оши.

Однако в первом периоде об игре Холтби говорили не так восторженно. По мнению журналиста The Hockey News, голкипер допустил ошибку в эпизоде с первым голом «Вегаса». Однако главным виновником стал российский защитник Дмитрий Орлов. Он пытался поймать шайбу в руку, но выронил её. Снаряд подобрал Джеймс Нил, впоследствии открывший счёт в поединке.

«У «Кэпиталз» не будет ни малейшего шанса взять Кубок Стэнли, если защитники и голкипер коллектива будут действовать подобным образом. Орлов снова допустил грубую ошибку, Холтби пропустил бросок, который вполне по силам было отразить», — заявил журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл.

В итоге Холтби совершил 37 сейвов и был признан главной звездой встречи. Второй стал форвард «Вашингтона» Ларс Эллер, который принял участие во всех голах коллектива и отметился тремя (1 + 2) результативными баллами. Почётное третье место досталось Нилу.

«Мы смогли сдержать их скорость, не дать быстро перемещать шайбу. Спасение Холтби? Это просто невероятно! Странный отскок от бортов, который они не заслуживали, и Брэйден вытаскивает шайбу из пустых ворот. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями — проигрываем или теряем игроков, — мы отвечаем. Чем больше я провожу времени на льду, тем лучше себя чувствую», — сказал Эллер по окончании встречи.

Не обошли вниманием невероятную игру Холтби и соперники. Так, экс-защитник «Вашингтона» Нейт Шмидт похвалил своего бывшего партнёра и объяснил, что помешало «Голден Найтс» одержать победу.

«Знаете, я думаю, что мы должны были решать исход матча ещё в первом периоде. «Вашингтон» — команда, которая ценит свои моменты. Если вы позволяете им перевернуть ход поединка, то заплатите за это. Холтби сделал элитный сейв. Вам нужны подобные спасения в это время года, если вы собираетесь чего-то добиться», — цитирует Шмидта Las Vegas Review-Journal.

Наставник «Вегаса» Жерар Галлан выразил мнение, что его коллектив смотрелся лучше, однако вдохновенная игра Холтби помогла «Вашингтону» переломить ход встречи.

«Считаю, что сегодня мы заслужили победу. Мы создали достаточно моментов, но их вратарь был бесподобен. Сегодня он украл для них игру», — сказал Галлан.