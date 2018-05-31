Хоккеист «Вашингтона» Бэкстрём назвал Кузнецова лучшим игроком команды в плей-офф

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём отреагировал на травму российского партнёра по команде Евгения Кузнецова во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

«Кузнецов был нашим лучшим игроком в плей-офф до сих пор, поэтому его травма — это очень плохо. Посмотрим, как там будет дальше», — цитирует Бэкстрёма официальный сайт НХЛ.

Он также сказал, что очень тяжело будет заменить россиянина. По словам шведа, хоккеисты «Вашингтона» должны продолжать серию ещё сплочённее.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не смог доиграть второй матч финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы.