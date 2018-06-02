Названный в честь Овечкина бульдог приехал поддержать «Вашингтон» в финале Кубка Стэнли

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Названный в честь российского хоккеиста Александра Овечкина бульдог Ови приехал поддержать «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Собака и её владелец Майк Робертсон являются поклонниками «Вашингтона» и постоянно ходят на игры команды. Четыре года назад Робертсон переехал из Вашингтона в Сан-Диего. С тех пор Ови вместе с хозяином посещают в основном выездные матчи «Вашингтона» на юго-западе США, сообщает Sport24.

Этот розыгрыш Кубка Стэнли может стать последним для восьмилетней собаки, так как ей стало тяжело переносить поездки.

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Вегасом» состоится в столице США 3 июня.

Ранее сообщалось, что игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» два часа не могли покинуть самолёт после возвращения из Лас-Вегаса, где они завершили серию выездных матчей финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

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