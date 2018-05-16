Большинство не помогло: как сборная России проиграла Швеции и вышла на Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Дании со счётом 1:3. На шайбу Кирилла Капризова в дебюте встречи скандинавы ответили точными бросками Мики Зибанеджада и Рикарда Ракелля во втором периоде, а также голом Маттиаса Экхольма в пустые ворота. Теперь в четвертьфинале турнира подопечные Ильи Воробьёва в четверг сразятся с Канадой во главе с Коннором Макдэвидом.

К моменту начала решающего поединка основного раунда чемпионата мира в группе А сборные Швеции и России уже чётко знали, за что именно им предстоит сражаться. Победителю, гарантированно занимавшему первую строчку турнирной таблицы независимо от того, завершилась бы встреча в основное время или нет, в четвертьфинале предстояло встретиться с победителем пары Дания — Латвия (им вполне заслуженно стала прибалтийская дружина), в то время как проигравший выходил на Канаду.

Да, пока что родоначальники хоккея не поражают воображение, а надёжность голкиперов команды вообще не выдерживает никакой критики — но добровольно ни одна из сильнейших сборных Европы не согласилась бы сойтись лицом к лицу с Конором Макдэвидом и компанией. Слишком уж много таланта и индивидуального мастерства собралось в составе «Кленовых», чтобы считать их заведомо проходимым соперником.

Тем более удивительными стали действия шведских хоккеистов в дебюте встречи — создалось ощущение, что подопечные Рикарда Грёнборга вышли на лёд запугать противника и по возможности нанести повреждения нескольким игрокам отечественной дружины. Уже на 30-й секунде Рикард Ракелль жёстко отправил Илью Михеева в борт и заработал первое в матче удаление, а спустя полторы минуты Адам Ларссон преступил черту в борьбе с Артёмом Анисимовым на собственном пятаке и был наказан сразу четырьмя штрафными минутами.

В формате «пять на три» россиянам отличиться не удалось — проиграв вбрасывание, подопечные Ильи Воробьёва даже не успели толком начать позиционную атаку, как Ракелль вернулся на лёд. Зато первый же штраф Ларссона был реализован: ударная тройка сборной разыграла великолепную комбинацию, которую после передачи Никиты Гусева из-за ворот завершил Кирилл Капризов.

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Как выяснилось впоследствии, у действующих чемпионов мира, чей состав по ходу группового раунда ЧМ обновился фактически на треть, просто-напросто имеются большие проблемы с игровой дисциплиной. Количество удалений хоккеистов «Тре Крунур» в ситуациях, отнюдь не вынуждавших нарушать правила, превысило все разумные границы. Особенно этим грешил проводивший свой второй поединок на турнире форвард «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон, дважды нарушивший правила в зоне атаки.

Увы, наказать за это ни его, ни других шведских хоккеистов россияне так ни разу и не смогли. Отечественная дружина мало того, что откатала впустую все десять минут в формате «пять на четыре» после шайбы Капризова — она запросто могла пропускать в меньшинстве. Впрочем, Василий Кошечкин, вернувшийся на последний рубеж после непродолжительного отдыха, был безупречен: он отразил в общей сложности 26 бросков по своим воротам, и в полудюжине эпизодов партнёров по сборной откровенно спас.

Шведы же ошибками сборной России пользовались. Не каждой, конечно (в таком случае итоговый счёт был бы куда значительнее), но коренной перелом в матче, случившийся во втором периоде, состоялся во многом по вине подопечных Воробьёва. Для начала дебютанту чемпионатов мира среди национальных сборных Мике Зибанеджаду хватило девяти секунд, чтобы реализовать удаление Максима Шалунова и восстановить паритет на табло.

Спустя несколько минут одноклубник Павла Бучневича по «Нью-Йорк Рейнджерс», у которого со сборной России связаны, наверное, ярчайшие воспоминания в жизни (на молодёжном ЧМ-2012, в финале которого отечественная дружина проиграла шведам со счётом 0:1, именно Мика забросил «золотую» шайбу в овертайме), воспользовался небрежностью отечественных хоккеистов при выходе из собственной зоны. Переигравший смену из-за предшествовавшего голевой атаке проброса Сергей Андронов обрезался на синей линии, Зибанеджад легко объехал нескольких подуставших россиян и выложил игровой снаряд на клюшку Ракеллю. Тому оставалось лишь не промахнуться по полупустым воротам — даром, что с довольно острого угла.

Поведя 2:1, «Тре Крунур» принялись делать то, что у них прекрасно получается в любом составе и независимо от главного тренера — «сушить» игру, разбивая её на эпизоды и не позволяя противнику надолго закрепиться в зоне атаки. Добившись почти двукратного перевеса по броскам в заключительном периоде (13 против семи у шведов) и создав несколько неплохих голевых моментов, россияне всё равно не подобрали ключ к воротам Андерса Нильссона.

Когда же Воробьёв сменил Кошечкина на шестого полевого игрока, сборная Швеции окончательно убила интригу. Маттиасу Экхольму удался удивительный по точности бросок через всю площадку, благодаря которому Нильссон записал себе в актив голевую передачу. Конечно, это просто стечение обстоятельств, но крайне неприятное — голкипер «Тре Крунур» в матче с россиянами набрал больше очков за результативность, нежели все отечественные нападающие не из первого звена вместе взятые.

Одержав первую за 14 лет победу над сборной России в ЧМ в элитном дивизионе, сборная Швеции обеспечила себе первый номер посева в плей-офф и получила наиболее комфортного из всех возможных соперников по четвертьфиналу — латвийцев, которым, по большому счёту, нечем похвастать, кроме двух отличных вратарей и запредельной самоотдачи. Отечественную дружину в четверг, 17 мая, проверит на прочность Канада. И фаворитами своей пары Дацюк с товарищами совершенно точно не будут.