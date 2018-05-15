Овечкин вошёл в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

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Российский нападающий Александр Овечкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Лучшая сборная десятилетия, опубликованная на официальном сайте организации, выглядит следующим образом:

— центрфорвард: Сидни Кросби (Канада);

— правый крайний нападающий: Яромир Ягр (Чехия);

— левый крайний нападающий: Александр Овечкин (Россия);

— защитники: Дрю Даути (Канада), Оливер Экман-Ларссон (Швеция);

— голкипер: Кэри Прайс (Канада).

Тренером десятилетия стал канадец Майк Бэбкок.

Овечкин в составе сборной России стал трёхкратным чемпионом мира. На его счету также два серебра и три бронзы.

IIHF также выделила российских форвардов Евгения Малкина и Илью Ковальчука, вратаря Сергея Бобровского и бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от конгресса IIHF, который состоится 17—18 мая.

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