Овечкин вошёл в символическую сборную десятилетия по версии IIHF
Лучшая сборная десятилетия, опубликованная на официальном сайте организации, выглядит следующим образом:
— центрфорвард: Сидни Кросби (Канада);
— правый крайний нападающий: Яромир Ягр (Чехия);
— левый крайний нападающий: Александр Овечкин (Россия);
— защитники: Дрю Даути (Канада), Оливер Экман-Ларссон (Швеция);
— голкипер: Кэри Прайс (Канада).
Тренером десятилетия стал канадец Майк Бэбкок.
Овечкин в составе сборной России стал трёхкратным чемпионом мира. На его счету также два серебра и три бронзы.
IIHF также выделила российских форвардов Евгения Малкина и Илью Ковальчука, вратаря Сергея Бобровского и бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от конгресса IIHF, который состоится 17—18 мая.