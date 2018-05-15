Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

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Сборная России сыграет с национальной командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Российская команда стала второй в группе А и в первом раунде плей-офф встретится с канадцами, занявшими третье место в группе В.

Сборная Швеции, ставшая победителем в группе, сыграет с командой Латвии.

Четвертьфинальные матчи пройдут 17 мая.

Ранее сообщалось, что сборная Латвии обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккею.

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