Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Российская команда стала второй в группе А и в первом раунде плей-офф встретится с канадцами, занявшими третье место в группе В.
Сборная Швеции, ставшая победителем в группе, сыграет с командой Латвии.
Четвертьфинальные матчи пройдут 17 мая.
Ранее сообщалось, что сборная Латвии обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккею.
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