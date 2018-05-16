Дацюк: встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо
Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился ожиданиями от матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
«Встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо и для хоккея, и для всех болельщиков. Интересный матч — зачем откладывать?» — приводит слова Дацюка «Чемпионат».
Матч Россия — Канада состоится 17 мая.
Ранее Дацюк прокомментировал поражение от Швеции на ЧМ по хоккею.
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