Дацюк: встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился ожиданиями от матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо и для хоккея, и для всех болельщиков. Интересный матч — зачем откладывать?» — приводит слова Дацюка «Чемпионат».

Матч Россия — Канада состоится 17 мая.

Ранее Дацюк прокомментировал поражение от Швеции на ЧМ по хоккею.