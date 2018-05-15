Дацюк прокомментировал поражение от Швеции на ЧМ по хоккею
Нападающий сборной России Павел Дацюк прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
«После вчерашней игры (против сборной Словакии. — RT) всегда так бывает, что надо разбежаться. Как ни готовишься, всё равно тяжеловато. Второй период был уже более-менее, хоть мы его и проиграли. А третий уже был самым лучшим», — приводит слова Дацюка Sport24.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею.
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