Дацюк прокомментировал поражение от Швеции на ЧМ по хоккею

Нападающий сборной России Павел Дацюк прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«После вчерашней игры (против сборной Словакии. — RT) всегда так бывает, что надо разбежаться. Как ни готовишься, всё равно тяжеловато. Второй период был уже более-менее, хоть мы его и проиграли. А третий уже был самым лучшим», — приводит слова Дацюка Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею.