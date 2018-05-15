Сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Автором первого гола в матче на 3-й минуте стал Кирилл Капризов.
Шведы ответили шайбами Мики Зибанеджада, Рикарда Ракелля и Маттиаса Экхольма.
По итогам группового этапа сборная России заняла второе место в группе А, шведы стали первыми.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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