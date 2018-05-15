Сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Автором первого гола в матче на 3-й минуте стал Кирилл Капризов. Шведы ответили шайбами Мики Зибанеджада, Рикарда Ракелля и Маттиаса Экхольма. По итогам группового этапа сборная России заняла второе место в группе А, шведы стали первыми. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.