Битва за лидерство в группе: сборная России открыла счёт в матче с командой Швеции на ЧМ по хоккею в Дании

В заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею встречаются сборные России и Швеции. В случае победы подопечные Ильи Воробьёва займут первое место в группе A, что позволит им сыграть с победителем матча Дания — Латвия в первом раунде плей-офф. В противном случае их соперником по четвертьфиналу станет Канада. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию с «Роял Арены».

Reuters

© Grigory Dukor