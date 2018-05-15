Битва за лидерство в группе: сборная России открыла счёт в матче с командой Швеции на ЧМ по хоккею в Дании

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Сергей Стариков
В заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею встречаются сборные России и Швеции. В случае победы подопечные Ильи Воробьёва займут первое место в группе A, что позволит им сыграть с победителем матча Дания — Латвия в первом раунде плей-офф. В противном случае их соперником по четвертьфиналу станет Канада. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию с «Роял Арены».
Битва за лидерство в группе: сборная России открыла счёт в матче с командой Швеции на ЧМ по хоккею в Дании
  • Reuters
  • © Grigory Dukor
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  • 15 мая 2018

    Игра снова переместилась в зону сборной России. Арвидссон освободился от опеки, выкатился из-за ворот и бросил в ближний угол. Кошечкин справился. (16')

  • Грубейшую ошибку допустил Капризов. Шведы перехватили передачу и Баклунд выкатился один на один с Кошечкиным. Мимо ворот направил шайбу швед. Повезло россиянам. (16')

  • Барабанов получил передачу в зоне шведов, стряхнул с себя Викстранда, после чего попытался выкатиться из-за ворот и направить шайбу прямо в ворота Нильссона. Промахнулся форвард сборной России. (15')

  • Отличный пас сделал Дацюк, но Капризов забрался в положение «вне игры». Не получилась у россиян контратака. (14')

  • Анисимов ошибся при исполнении передачи, шведы провели атаку, в процессе который устроили настоящую осаду ворот Кошечкина. Сначала опасно бросил Хёрнквист, потом Экман-Ларссон. Очень жарко у наших ворот. (13') 

  • Редкая атака сборной России в последние минуты. Бучневич пытался прорваться к воротам Нильссона, но был остановлен у борта. Очень много пауз в игре. (12')

  • Линдхольм сделал наброс на ворота, а Кемпе подставил клюшку. Получилось весьма опасно, но Кошечкин сыграл уверенно. (11')

  • Гол Капризова.

  • Снова Янмарк возглавил прорыв сборной Швеции. По левому флангу он прорвался к воротам Кошечкина и бросил в верхний угол. Голкипер сыграл уверенно. (11')

  • Снова ошиблись шведы, и россияне провели очередную опасную контратаку. Дадонов вышел один на один с Нильссоном, но не смог переиграть вратаря. Российского форварда немного придерживал оппонент, но судьи на это внимания не обратили. (10')

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