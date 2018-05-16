Дадонов о предстоящем матче с Канадой: если мы хотим выиграть ЧМ, нужно обыгрывать любого соперника

Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился ожиданиями от матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Следующий матч играем с канадцами? Без разницы, с кем играть. Если мы хотим выиграть турнир, нужно обыгрывать любого соперника. Будем настраиваться, но, повторюсь, нам без разницы, с кем играть», — приводит слова Дадонова Sport24.

Матч Россия — Канада состоится 17 мая.

Ранее Павел Дацюк прокомментировал поражение от Швеции на ЧМ по хоккею.