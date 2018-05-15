Сборная Белоруссии потерпела седьмое поражение на ЧМ по хоккею, проиграв Словакии
Встреча завершилась со счётом 7:4.
Победу словакам принесли шайбы Марека Говорки, Марека Дялоги и Михала Криштофа, а Томаш Юрчо и Мартин Бакош оформили дубли.
Белорусы ответили голами Александра Китарова, Шарля Ленгле, Евгения Ковыршина и Павла Воробья.
Сборная Белоруссии проиграла семь из семи матчей на турнире, заняв последнее восьмое место в группе A и покинула высший хоккейный дивизион.
Команда Словакии не сумела пробиться в плей-офф турнира, заняв пятое место.
Ранее сообщалось, что сборная Канады одержала победу над командой Германии на чемпионате мира по хоккею.