Сборная Белоруссии потерпела седьмое поражение на ЧМ по хоккею, проиграв Словакии

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Сборная Белоруссии проиграла национальной команде Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счётом 7:4.

Победу словакам принесли шайбы Марека Говорки, Марека Дялоги и Михала Криштофа, а Томаш Юрчо и Мартин Бакош оформили дубли.

Белорусы ответили голами Александра Китарова, Шарля Ленгле, Евгения Ковыршина и Павла Воробья.

Сборная Белоруссии проиграла семь из семи матчей на турнире, заняв последнее восьмое место в группе A и покинула высший хоккейный дивизион.

Команда Словакии не сумела пробиться в плей-офф турнира, заняв пятое место. 

Ранее сообщалось, что сборная Канады одержала победу над командой Германии на чемпионате мира по хоккею.

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