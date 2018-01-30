«Победитель станет настоящим чемпионом»: Нурмагомедов о бое с Фергюсоном, вызове Макгрегору и рождении сына
- Хабиб Нурмагомедов
- globallookpress.com
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— Накануне боя с Эдсоном Барбозой выяснилось, что у вас в семье пополнение и теперь вы — гордый отец мальчика и девочки. Это послужило дополнительной мотивацией во время боя?
— Да, это, безусловно, меня сильно мотивировало: ведь мой второй ребёнок родился в день боя. И в клетку я входил с мыслью, что сын посмотрит этот бой, когда вырастет. А это неслабая мотивация!
— Как думаете, приведёте вы его однажды в спортзал, поможете сделать первые шаги в смешанных боевых искусствах, чтобы он пошёл по вашим стопам?
— Думаю, да. Спортивные тренировки, в том числе в школе, идут на пользу детям и молодым людям. Не знаю, что его ждёт в будущем, но тренироваться он будет точно. А может, даже поборется с медведями. Посмотрим.
— Мы знаем, что вы стараетесь не распространяться о личной жизни в прессе и в среде фанатов. Но, может, всё же поделитесь именем будущего чемпиона?
— Его зовут Мохаммед.
— Накануне и после вашего боя с Барбозой много говорили о процедуре взвешивания…
— Я отлично справился с задачей. Вышел на нужный вес и приехал на церемонию. И, если потребуется, могу повторить это ещё раз. Фергюсон говорит, что я не вышел на чемпионский вес. Но зачем это надо, когда можно показать 70,8 кг или 70,5 кг? Какой смысл останавливать весы на 70,3 кг? Если в следующий раз понадобится, я так и сделаю. И покажу, что для меня это не проблема.
— В бою с Барбозой вы были спокойны и уверены в себе. Можно ли назвать это частью вашей новой подготовки к поединкам? И что помогает вам добиться такого настроя?
— Думаю, тут всё сошлось воедино: серьёзная мотивация, жажда победы, рождение сына. В тот день всё сложилось. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь повторить подобное, поскольку тогда я не только во второй раз стал отцом, но и показал один из лучших боёв года. Ведь это был не просто лучший поединок вечера! По крайней мере так считает UFC. Так что для меня это просто идеальный день.
— Ваш отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов нередко критикует вас за ошибки в боях — несмотря на то что вы не проиграли ни одного раунда в UFC. Что он сказал о вашей встрече с Барбозой?
— Мы часто говорим об этом бое. Отец считает, что я слишком безрассудно бросился вперёд, что надо соблюдать некоторую осторожность, поскольку оппоненты всё же слишком опасны. У Барбозы отличный удар ногой, он прекрасно боксирует и может нанести очень опасный удар коленом в прыжке. Мы много об этом говорим, но всё же самое важное — это победа. Если ты победил, всё остальное не имеет значения. Так что да, мы нередко обсуждаем бои с отцом. И не только бои с Барбозой — все остальные тоже.
— Известно, что ваш бой с Тони Фергюсоном состоится в апреле. В UFC заявили, что вы будете сражаться за настоящий пояс, а не за временный. Технически это означает, что Конор Макгрегор будет лишён титула. Однако, Дана Уайт ушёл от ответа на вопрос о титуле Конора. Почему, на ваш взгляд, они не хотят объявить об этом официально?
— Я обсуждал эту ситуацию с Даной и остальными. Они говорят, что мы будем драться за вакантный неоспоримый титул. Это не пояс Конора, это не временный пояс Тони Фергюсона, это вакантный пояс. Бой состоится 7 апреля, и на следующий день они должны будут официально объявить, что победитель этого боя становится настоящим чемпионом. На данный момент Тони Фергюсон — временный чемпион. Конора называют действующим чемпионом, но он не защищал свой пояс. Победитель нашего с Фергюсоном боя станет настоящим чемпионом.
- Нурмагомедов о бое с Фергюсоном
— Что, по-вашему, самое опасное в манере ведения боя Тони: его нетрадиционный стиль, используемые им приёмы джиу-джитсу или, может, что-то ещё?
— Сомневаюсь, что он превосходит меня в технике джиу-джитсу или грэпплинга. Мне он кажется немного непредсказуемым. У Тони хороший удар коленом и локтем. Но едва ли ему прежде доводилось встречаться с соперником вроде меня, который способен оказывать сумасшедшее давление и контролировать схватку в позиции сверху — то есть силён и хорош в любых приёмах. Я всё это продемонстрирую, когда мы с ним останемся один на один в клетке. Мы с ним — противники разного уровня.
— Ваш бой с Фергюсоном должен состояться в Бруклине— нью-йоркском районе, где, как известно, высока доля русскоговорящего населения. В прошлом году у вас в Америке была встреча с болельщиками. Что вы испытывали, видя, что за рубежом вас поддерживает такое большое число русскоговорящих поклонников?
— Едва ли можно сказать, что меня поддерживают только россияне: у меня много болельщиков и в Америке, и по всему миру. Изначально в UFC планировали организовать поединок в Сиэтле, в штате Вашингтон. Но когда мне предложили участвовать в бое и я согласился, его решили провести в Бруклине. В общем-то перенос произошёл из-за меня, не из-за Фергюсона. Судя по всему, UFC сейчас начинает меня поддерживать и продвигать. Теперь мы многое изменим.
— Недавно стало известно, что UFC также планирует организовать мероприятие в России и что для этого уже забронировали площадку в Москве. Есть ли у вас какая-либо информация об этом мероприятии? Ваш отец говорил, что вы, скорее всего, примете в нём участие. В UFC с вами этот вопрос обсуждали?
— Мы обсуждали этот вопрос с Даной. Но, по его словам, официального решения нет. Да, в этом направлении ведётся работа. Но он говорит, что у них есть затруднения — в том смысле, что с российскими бизнесменами вести дела не так уж просто, поскольку это Россия и здесь всё не так, как в других странах. Здесь нужно вести дела немного иначе.
— СМИ сообщают, что российский бизнесмен приобрёл долю акций WME-IMG, которой принадлежит 90% UFC. Многие журналисты предполагают, что этим бизнесменом мог быть ваш друг, который вас во многом поддерживает, Зиявудин Магомедов. Это достоверная информация?
— Честно говоря, мне ничего об этом не известно. Зиявудин планировал продвигать Fight Nights. А о покупке 10% акций UFC я, честно говоря, ничего не слышал.
— Если вам удастся завоевать пояс в бою с Тони Фергюсоном, то логично предположить, что потом вам придётся защищать его в поединке с Конором Макгрегором в России. Учитывая имеющиеся у ирландца варианты, в том числе поединок с Нейтом Диазом, согласится ли он на бой с вами? Поскольку пояс он, скорее всего, потеряет и, соответственно, защищать свой титул ему уже не придётся. Думаете, он примет ваш вызов?
— Макгрегор может драться с Нейтом Диазом, может заниматься боксом, но, если я одержу победу над Тони Фергюсоном, это собьёт с него спесь. Макгрегору придётся спуститься с небес на землю. Он провёл лишь один бой в дивизионе легковесов и хочет бороться за титул. Нет уж! Когда я стану чемпионом UFC в лёгком весе, я задумаюсь: «Кто достойный претендент, кто одержал пять, шесть, семь побед? Они достойны сражаться за титул, а не ты!» Посмотрим, как всё сложится. Но не думаю, что он согласится на бой со мной. Думаю, он понимает, чем всё закончится.
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— Помимо вашего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, контракт с UFC подписал ещё один боец с такой же фамилией — Саид Нурмагомедов. Он тоже ваш родственник? Вы с ним знакомы?
— С Саидом? Конечно, знаком. Он мой хороший друг, прекрасный боец. Но, хотя у нас одинаковые фамилии, мы с ним не братья. Думаю, в UFC у него хорошие перспективы.
— А как дела у вашего брата Абубакара?
— Он ещё не подписал контракт с UFC. Он проведёт в России бой в марте и затем подпишет контракт.
— На ваш взгляд, у каких ещё бойцов из России есть хорошие шансы в UFC?
— На ум приходят два имени: Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев. Они молодые, сильные бойцы. Они хороши во всём: в плане нанесения ударов, в грэпплинге, в рукопашном бою. И к тому же психологически устойчивы. Им лишь нужно дать немного времени — и они проявят себя. Возможно, не в этом году. Но уже в следующем о них будут говорить все.
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