Нурмагомедов — о поединке с Фергюсоном в Нью-Йорке: бой будет почти в России

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о проведении первого шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, намеченного на сентябрь 2018 года.

«Про турнир UFC в России я ничего не знаю. Если это не PPV-турнир (турнир с платным просмотром трансляции. — RT), то я не могу драться, потому что дерусь только на PPV-турнирах », — цитирует Нурмагомедова Allboxing.

Россиянин также прокомментировал следующий свой бой против американца Тони Фергюсона, который пройдёт 7 апреля в Нью-Йорке.

«Сейчас у меня есть бой, и он почти в России — он пройдёт в Бруклине. Там живут много выходцев из России и стран бывшего СССР. Бруклин почти российский. Посмотрим. У меня есть соперник, есть дата, и я сосредоточен на том, чтобы 7 апреля вершить историю», — сказал Нурмагомедов.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон станет титульным в лёгкой весовой категории.