Президент UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет титульным
«Я говорил, что победитель боя станет бесспорным чемпионом. Других новостей у меня нет», — приводит слова Уайта ТАСС.
Президент UFC заявил, что у предыдущего чемпиона, Конора Макгрегора, нет решения относительно даты своего возвращения, а турнир в лёгкой весовой категории должен идти вперёд и развиваться.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт 7 апреля в Бруклине.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Фергюсон станет главным событием UFC 223.