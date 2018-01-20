Президент UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет титульным

Президент UFC Дэйн Уайт подтвердил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет титульным в лёгкой весовой категории.

«Я говорил, что победитель боя станет бесспорным чемпионом. Других новостей у меня нет», — приводит слова Уайта ТАСС.

Президент UFC заявил, что у предыдущего чемпиона, Конора Макгрегора, нет решения относительно даты своего возвращения, а турнир в лёгкой весовой категории должен идти вперёд и развиваться.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт 7 апреля в Бруклине.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Фергюсон станет главным событием UFC 223.