Президент UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет титульным

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Президент UFC Дэйн Уайт подтвердил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет титульным в лёгкой весовой категории.

«Я говорил, что победитель боя станет бесспорным чемпионом. Других новостей у меня нет», — приводит слова Уайта ТАСС.

Президент UFC заявил, что у предыдущего чемпиона, Конора Макгрегора, нет решения относительно даты своего возвращения, а турнир в лёгкой весовой категории должен идти вперёд и развиваться.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт 7 апреля в Бруклине.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Фергюсон станет главным событием UFC 223.

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