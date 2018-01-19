Бой Нурмагомедов — Фергюсон станет главным событием UFC 223

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Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в лёгком весе американцем Тони Фергюсоном станет главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Бой пройдёт 7 апреля в Бруклине.

Ожидается, что в ближайшее время руководство UFC примет окончательное решение о том, за какой титул будут биться спортсмены — либо это будет временный титул, либо полноценный чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что шуточный ролик Нурмагомедова об ирландце Коноре Макгрегоре набрал миллион просмотров за сутки.

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