Шуточный ролик Нурмагомедова о Макгрегоре набрал миллион просмотров за сутки
Шуточный видеоролик российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова о лишённом титула чемпиона турнира в лёгком весе Коноре Макгрегоре набрал более миллиона просмотров за сутки в Instagram.
В нём раскрывается «причина» отказа ирландца от поединка с Нурмагомедовым.
В видео президент UFC Дана Уайт предлагает Макгрегору сразиться с россиянином, на что тот отвечает: «Матушка не пускает меня. С ним биться не буду, он же старше».
Ранее глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон 7 апреля.
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