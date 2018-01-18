Шуточный ролик Нурмагомедова о Макгрегоре набрал миллион просмотров за сутки

Шуточный видеоролик российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова о лишённом титула чемпиона турнира в лёгком весе Коноре Макгрегоре набрал более миллиона просмотров за сутки в Instagram.

В нём раскрывается «причина» отказа ирландца от поединка с Нурмагомедовым.

В видео президент UFC Дана Уайт предлагает Макгрегору сразиться с россиянином, на что тот отвечает: «Матушка не пускает меня. С ним биться не буду, он же старше».

😂 #🦅vs🐓 Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 17, 2018 at 2:18 PST

Ранее глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон 7 апреля.