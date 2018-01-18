Шуточный ролик Нурмагомедова о Макгрегоре набрал миллион просмотров за сутки

Короткая ссылка
Шуточный видеоролик российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова о лишённом титула чемпиона турнира в лёгком весе Коноре Макгрегоре набрал более миллиона просмотров за сутки в Instagram.

В нём раскрывается «причина» отказа ирландца от поединка с Нурмагомедовым.

В видео президент UFC Дана Уайт предлагает Макгрегору сразиться с россиянином, на что тот отвечает: «Матушка не пускает меня. С ним биться не буду, он же старше».

😂 #🦅vs🐓

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Ранее глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон 7 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119