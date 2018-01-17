Глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон 7 апреля

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что поединок между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится 7 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиопрограммы Toucher and Rich.

Глава UFC сказал, что бой пройдёт в Нью-Йорке. Уаqт не уточнил, будет ли поединок титульным.

Ранее Уайт заявил, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор будет лишён своего титула.