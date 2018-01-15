UFC намерен лишить Макгрегора чемпионского пояса и провести титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон

Президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий чемпион организации в лёгком весе Конор Макгрегор будет лишён своего титула, за который сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

«Если Макгергор будет драться в сентябре, то это будет почти два года с момента его последнего боя в ММА. Такого не должно быть. Это несправедливо ко всем остальным. Любите Конора, уважайте его, любите всё, что он сделал для компании. Я всегда это говорил. Но пояс должен двигаться дальше. Мы сделаем бой Хабиба против Тони, мы сейчас работаем над этим. Когда Конор вернётся, он сразу получит бой с чемпионом», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

По информации издания ориентировочной датой проведения боя Нурмагомедов — Фергюсон является апрель 2018 года.

Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал себя самым великим бойцом в мире.