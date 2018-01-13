Макгрегор назвал себя самым великим бойцом в мире

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что считает себя самым великим в данном виде спорта.

«Чистые бои — это совсем другой соус. У каждого из моих потенциальных соперников есть слабые места в общей картине действий. Им не сломить меня в настоящем бою. Никто на земле не сможет. Поверьте мне. Я не просто величайший в этом. Я — самый великий»», — написал Макгрегор в Instagram.

Ранее тренер Макгрегора сказал, что будет настаивать на возвращении подопечного в MMA.

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