«Этот турнир будет организован под Хабиба»: первое в России шоу UFC запланировано на сентябрь

В России 15 сентября планирут провести первый турнир по смешанным единоборствам UFC. Ожидается, что в нём примет участие Хабиб Нурмагомедов, чьим соперником станет Конор Макгрегор или Тони Фергюсон. Шоу пройдёт в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». О долгожданном спортивном событии — в материале RT.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) — самая престижная организация в смешанных единоборствах — может провести турнир в России. Как стало известно RT, дебютное шоу намечено на 15 сентября. В столичном спортивном комплексе «Олимпийский» подтвердили, что арена на 35 тысяч мест предварительно забронирована на 14-е и 15-е числа именно для этого мероприятия.

Глава UFC Дана Уайт обещал провести первое в России шоу ещё в 2013 году. По его словам, уже тогда для этого были созданы все условия, а популярность смешанных единоборств в стране находилась на должном уровне. Однако болельщики так и не дождались лучших бойцов мира.

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Вновь разговоры о приезде UFC в Россию зашли в ноябре 2016-го. После победы Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном Уайт заявил, что работа над первым российским турниром началась. Глава промоушена тогда рассказывал о желании провести схватки в Европе, Северной Африке или на Ближнем Востоке, но российский рынок являлся для него приоритетным. В тот же день Нурмагомедов вызвал на бой действующего чемпиона мира в лёгком весе Конора Макгрегора. Для российского турнира это была бы лучшая вывеска из всех возможных.

Долгое время новостей на эту тему не поступало, хотя Уайт при каждом удобном случае убеждал, что помнит о своём обещании, но при этом отказывался раскрывать какие-либо детали. Свою лепту в разговор о российском турнире внёс Макгрегор. Перед прошлогодним боем с Флойдом Мейвезером он сказал Уайту, что готов драться с Нурмагомедовым у него на родине.

«Знаете, что Конор мне сказал? «Хочу Хабиба в России». Разве это не прекрасно? Макгрегор один такой. Сейчас он сражается с Мейвезером в боксёрском ринге, а сразу после этого хочет встретиться с Нурмагомедовым», — рассказывал Уайт.

Теперь этот поединок обретает реальные очертания. Первому турниру UFC в России не обойтись без главной звезды смешанных единоборств в стране, а у Нурмагомедова после победы над Эдсоном Барбозой осталось только две цели, и обе сверхвысокие — либо биться с действующим обладателем пояса Конором Макгрегором, либо с временным чемпионом Тони Фергюсоном.

Пока что конкретных планов на будущее у Нурмагомедова нет. Предполагалось, что сначала он весной сразится с Фергюсоном, а в случае победы через полгода получит Макгрегора, который не состязался по правилам смешанных единоборство с ноября 2016-го. Потенциальный бой с ирландцем как раз совпадает по графику с турниром в «Олимпийском».

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов уверен, что его сын будет драться в Москве, а соперником станет либо Фергюсон, либо Макгрегор.

«Скорее всего, этот турнир будет организован под Хабиба. Сначала он сразится в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором. Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», — сказал Нурмагомедов-старший RT.

Возможное проведение боя с Макгрегором осложняется одним обстоятельством. Ирландец уже давно выступает только по системе Pay-per-view, когда зритель оплачивает отдельно трансляцию боя, а спортсмен получает отчисления с продаж. Если Макгрегор будет выступать в России, то его поединок не попадёт в прайм-тайм в США из-за банальной разницы во времени. На словах чемпион UFC может что угодно говорить о бое с Нурмагомедовым в России, но агенты и финансовые аналитики скорее всего отговорят его от этой затеи.

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Что касается других поединков, то потенциально в них могут принять участие и другие российские звёзды UFC, уверен Нурмагомедов-старший.

«У нас очень много хороших бойцов, которые соберут арену — Александр Волков, Гаджимурад Антигулов, Майрбек Тайсумов. Очень хорошо себя зарекомендовал для публики Забит Магомедшарипов. Рустам Хабилов и Ислам Махачев могут присоединиться. Из тяжеловесов есть шанс у Шамиля Абдурахимова. Многим сейчас захочется выступить у себя дома и в UFC одновременно. Для зрителей это очень хорошо. Шансы выйти на разогреве есть и у Абубакара Нурмагомедова. Вообще Россия богата талантами. Думаю, зрителям это шоу придётся по душе», — добавил специалист.

UFC постепенно расширяет свою географию, и теперь она выглядит весьма внушительно. Помимо США турниры проходили в Бразилии, Канаде, Великобритании, Австралии, Японии, Германии, Мексики, Швеции, Китая, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Польше, Сингапуре, ОАЭ, Хорватии, Филиппинах, Пуэрто-Рико и Южной Корее. Российский турнир UFC станет самым значимым событием из мира ММА в стране.