25-й триумф: Нурмагомедов победил Барбозу единогласным решением судей на турнире UFC 219

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Сергей Стариков
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нанёс поражение бразильцу Эдсону Барбозе на турнире UFC 219. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Нурмагомедов победил Барбозу единогласным решением судей на турнире UFC 219
  • Эдсон Барбоза и Хабиб Нурмагомедов
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez

Поединок с Барбозой имел для Нурмагомедова огромное значение. В случае победы он получал шанс сразиться с временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном. Бразилец подходил к поединку с Нурмагомедовым с тремя победами подряд в послужном списке и также имел полное право рассчитывать на бой-реванш с американцем.

Бразилец славится своими ударами ногами, его сильной стороной считается работа в стойке. Все свои умения он продемонстрировал в первые минуты боя. Несколько мощных ударов пришлись по корпусу россиянина, но он продолжал упорно прессинговать оппонента, постепенно загоняя его к сетке.

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До поединка Барбоза  занимал четвёртое место среди всех действующих бойцов UFC по защите от переводов в партер с показателем 86%. И на первых минутах схватки могло показаться, что он сможет подтвердить свой статус. Но россиянину хватило чуть более двух минут для того, чтобы найти ключ к обороне бразильца и уложить его на настил. В первом раунде боец из Дагестана был близок к досрочному завершению поединка, но добиться этого не сумел.

Во втором раунде российским болельщикам пришлось поволноваться — фирменный удар Барбозы с разворота пришёлся точно в голову россиянина. Главное оружие бразильца в очередной раз не нанесло никакого видимого урона Нурмагомедову — он вновь принялся обрабатывать соперника ударами в партере и в клинче.

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Во втором раунде усталость Барбозы стала бросаться в глаза — после огромного количества пропущенных ударов и изнурительной борьбы он стал передвигаться по клетке гораздо медленнее. Нурмагомедов же чувствовал себя отлично и лишь упрочил своё преимущество. Во втором раунде россиянин нанёс 68 ударов по сопернику против девяти.

Третий отрезок боя прошёл по схожему сценарию. Бразилец отважно сражался, прибегал к своим ударам с разворота, но Нурмагомедов их не замечал. Россиянин безраздельно доминировал в партере. Элегантно перемещаясь из одной позиции в другую, он продолжал осыпать соперника градом ударов, не давая тому ни шанса на контрнаступление.

По итогам трёх раундов по всем статистическим показателям Нурмагомедов разгромил своего соперника: он победил в соотношении ударов с показателем 160:26 и превзошёл соперника по количеству переводов на настил со счётом 3:0. При этом более 10 из 15 минут схватки российский боец контролировал соперника.

Победа единогласным решением судей досталась Нурмагомедову, причём двое из трёх судей отдали россиянину два раунда со счётом 10:8, что говорит о явном преимуществе россиянина. По мнению третьего арбитра, спортсмен из Дагестана был на голову сильнее соперника во всех трёх пятиминутках. 

После боя Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с Фергюсоном или действующим чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором прямо сейчас.

«Дайте мне час отдохнуть, и я готов подраться с Тони или Конором», — заверил россиянин.

Он отдал должное своему сопернику, отметив, что Барбоза — один из лучших в UFC.

«Я дрался с ним 15 минут и не смог закончить поединок досрочно. Барбоза — один из лучших ударников UFC», — сказал Нурмагомедов.

В вопросе, кого он видит своим будущим соперником — Фергюсона или Макгрегора, — российский боец склонился в сторону американца.

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«Я думаю только о себе. Но если выбирать между ними, я выберу Фергюсона, ведь у него серия из десяти побед подряд в UFC. Но я не знаю поражений на протяжении всей своей карьеры, которая включает 25 боёв в профессионалах. Что касается Макгрегора, не думаю, что нам стоит ждать его возвращения в скором времени. Для начала ему нужно потратить все заработанные деньги», — добавил спортсмен.

Российский боец выиграл 25-й бой в карьере и посвятил победу своему новорождённому ребёнку. Теперь Нурмагомедов стал обязательным претендентом на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, которым владеет Фергюсон. Таким образом, в скором времени будет произведена четвёртая попытка организовать поединок между спортсменами. Ранее он трижды срывался из-за травм бойцов, причём дважды по вине россиянина. В последний раз это произошло перед турниром UFC 209, с которого дагестанский спортсмен был вынужден сняться из-за ухудшения здоровья в связи со сгонкой веса.

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