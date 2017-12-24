Нурмагомедов проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в случае победы над Барбозой

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В случае победы над бразильцем Эдсоном Барбозой в поединке, запланированном на 30 декабря, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского спортсмена.

По словам Нурмагомедова, его бой с Фергюсоном может состояться в марте или апреле 2018 года.

Ранее Нурмагомедов пошутил, что отрежет себе ногу, чтобы не превысить лимит веса перед поединком с Барбозой.

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