Два шага до титула: Нурмагомедов сразится с Барбозой за право провести бой с временным чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов утром 31 декабря сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой. Этот поединок станет для 29-летнего спортсмена первым с ноября прошлого года. Победитель получит гарантированную возможность встретиться с временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном. Нурмагомедов успешно прошёл процедуру взвешивания и заявил, что полностью готов к поединку. Как велась подготовка к бою — в материале RT.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов в ночь с 30 на 31 декабря выйдет в октагон биться с бразильцем Эдсоном Барбозой в рамках турнира UFC 219. Несмотря на близость новогодних праздников, Орлу сейчас не до веселья — от этого поединка зависит его спортивная карьера.

2017 год у Нурмагомедова не задался. Он не провёл ни одного боя, а мечты о встрече с Конором Макгрегором или хотя бы о чемпионстве в самой престижной организации стали ещё более далёкими. Виной тому — проблемы со здоровьем, возникшие у российского спортсмена в тот период, когда он сгонял вес перед поединком с Тони Фергюсоном. Вместо арены российский борец отправился в больницу. Поединок с Фергюсоном был сорван в третий раз.

Нурмагомедову предстояло долгое восстановление, занявшее несколько месяцев. Кроме того, он перенёс операцию. Фергюсон же воспользовался ситуацией и успел завоевать титул временного чемпиона в бое с Кевином Ли — гораздо менее с «статусным» соперником, чем дагестанский спортсмен. Но о Нурмагомедове в UFC не забыли. Под конец года он получил в соперники Барбозу — четвёртый номер в рейтинге после Макгрегора (который на правах чемпиона в списки не входит), Фергюсона, самого россиянина и Эдди Альвареса.

О том, что бой будет организован, стало известно в конце октября, и Нурмагомедов тут же приступил к тренировкам. Он отправился в Лас-Вегас на восьминедельный тренировочный сбор. Уже тогда ходили разговоры, что поединок с Барбозой можно считать претендентским — его победитель встретится с Фергюсоном. Сейчас сомнений в этом уже не остаётся, и титул временного чемпиона будет разыгран в феврале — марте 2018 года.

Хотя в 2017-м Нурмагомедов едва не потерял всё, что имел, у него появился шанс перезагрузить карьеру за два дня до конца этого неудачного года. Повторять старые ошибки в такой ситуации уже никак нельзя. Провал со сгонкой веса был во многом обусловлен тем, что рядом со спортсменом не было его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Ему неожиданно отказали во въезде в США. Специалиста и сейчас не будет рядом, так как ему по-прежнему не оформляют визу.

Болельщики россиянина долго гадали, как же теперь обстоят дела с весом у борца. Но беспокоиться уже не о чем. Во-первых, Нурмагомедов уехал из России более лёгким, чем был в марте перед боем с Фергюсоном. Во-вторых, он включил в свою команду одного из ведущих спортивных диетологов, Тайлера Минтона, с которым работал не один борец UFC. Результат не заставил себя ждать — за четыре дня до встречи с Барбозой Нурмагомедов предстал перед публикой в отличной форме и без грамма лишнего веса.

«UFC хочет, чтобы к прибытию на турнир текущий вес спортсменов превышал рабочий вес не более чем на 10%. После двух обедов и обильного питья Нурмагомедов весит на фунт меньше, чем должен. Простите, недоброжелатели», — прокомментировал состояние борца Минтон.

🦅 The UFC wants fighters no higher than 10% of their weight class on arrival. Two meals and a lot of water later, @TeamKhabib weighs in more than a pound UNDER. Sorry haters... 🦅 #nutritionist#lockhartandleith#khabibnurmagomedov#ufc219pic.twitter.com/AksT9X7hhA — Tyler Melee Minton (@TheMeleeWay) 26 декабря 2017 г.

В результате на взвешивании всё прошло хорошо. Нурмагомедов и Барбоза уложились в лимит лёгкой весовой категории, причём россиянин оказался на 200 граммов тяжелее. Нурмагомедов заявил, что сейчас чувствует себя как никогда хорошо и полностью готов к бою.

«Это был лучший мой лагерь, лучшая сгонка веса, и я чувствую, что нахожусь в лучшей форме в моей жизни. Завтра я выйду и сделаю всё, чтобы забрать победу, но результат за Всевышним, и если нам предписана победа, она от нас никуда не уйдёт», — сказал спортсмен.

Он даже отметил, что задумывается о смене весовой категории на лёгкую полусреднюю и хотел бы иметь сразу два чемпионских пояса, как в своё время Макгрегор. Но пока об этом рано задумываться: впереди бой с Барбозой, который пройдёт в Лас-Вегасе 31 декабря в 6:00 мск. Против специалиста по ударной технике, которым можно считать бразильца, Нурмагомедов выставит свою физическую мощь и универсальность, приобретённую благодаря отцу-тренеру.