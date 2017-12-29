Нурмагомедов оказался тяжелее Барбозы в преддверии поединка на UFC 219

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и бразилец Эдсон Барбоза прошли процедуру взвешивания перед боем.

Как сообщает MMA Junkie, оба бойца уложились в лимит лёгкой весовой категории. Нурмагомедов показал на весах 70,5 кг, Барбоза — на 200 г меньше (70,3 кг).

Бой между Нурмагомедовым и Барбозой пройдёт 31 декабря на шоу UFC 219 в Лас-Вегасе.

Ранее Нурмагомедов и Барбоза провели дуэль взглядов перед боем на UFC 219.

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