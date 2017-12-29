Нурмагомедов и Барбоза провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 219

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и бразилец Эдсон Барбоза встретились лицом к лицу в преддверии боя.

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале UFC.

Спортсмены выказали обоюдное уважение, пожав друг другу руки до и после дуэли взглядов. Конфликта между бойцами не произошло.

29-летний Нурмагомедов одержал в профессиональной карьере 24 победы (16 — досрочно) и не потерпел ни одного поражения.

На счету 31-летнего Барбозы 23 поединка, из которых 19 побед (12 — досрочно) и четыре поражения.

Бой между Нурмагомедовым и Барбозой пройдёт 31 декабря на шоу UFC 219 в Лас-Вегасе.

Ранее тренер Хавьер Мендес заявил, что Нурмагомедов находится в лучшей форме за всю свою карьеру в UFC.

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