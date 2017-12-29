Тренер: Нурмагомедов находится в лучшей форме за всю свою карьеру в UFC

Тренер Хавьер Мендес заявил, что его подопечный российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов перед поединком с бразильцем Эдсоном Барбозой находится в своей лучшей форме за всю карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Хабиб находится в лучшей форме за всю свою карьеру в UFC. Он провёл отличный тренировочный лагерь, выложился в нём на все 100%», — цитирует Мендеса ТАСС.

Наставник Нурмагомедова также отметил, что у бойца нет проблем с весом.

5 марта Нурмагомедов должен был провести поединок с временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американцем Тони Фергюсоном, однако за несколько часов до официального взвешивания россиянин был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

Ранее Нурмагомедов заявил, что бой против Барбозы будет самым важным в его карьере.