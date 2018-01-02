Бой на виртуальном ринге: как Макгрегор и Нурмагомедов ссорились в соцсетях

В первые дни нового года чемпион UFC в лёгком весе Коннор Макгрегор начал словесную баталию с одним из главных претендентов на этот титул — российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Поклонники смешанных единоборств искренне надеются, что перепалки спортсменов в Twitter перерастут в выяснение отношений на ринге. О том, как Магрегор и Нурмагомедов ссорились в соцсетях, — в материале RT.

В соцсетях развернулась словесная баталия между чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который занимает вторую строчку в классификации UFC. Зачинщиком стал Макгрегор, который утром 1 января начал публично оскорблять Нурмагомедова. В центре внимания эпатажного ирландца оказался бой представителя России с бразильцем Эдсоном Барбозой, победа в котором единогласным решением судей досталась Нурмагомедову. Впрочем, триумф российского бойца завершивший спортивную карьеру ирландец поставил под сомнение и даже намекнул на то, что за круглую сумму готов рассмотреть возможность возвращения на ринг.

«Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Его неряшливые действия вгоняли в сон. Заплатите мне, тогда Король вернётся. Встаньте на колени и попросите меня. В противном случае меня не переубедить. В этом году появится мой новый бренд виски», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Выпад Макгрегора не остался незамеченным в России, ответ Нурмагомедова не заставил себя долго ждать.

«Заткнись», — лаконично ответил российский боец, сопроводив обращение небольшим изображением петуха.

А позже направил своему ирландскому оппоненту открытку, на которой он верхом на медведе и с папахой на голове настигает убегающего Макрегора, спасающего свой чемпионский пояс.

«Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто. При этом только один раз», — прокомментировал Макгрегор появление медведя. Нурмагомедов парировал: «Ты можешь купить их в магазине Gucci. Однако в октагоне медведь съест тебя».

I slaughter your pets and wear them as coats. And I only wear them once. https://t.co/5IMAc3ysgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 2, 2018

Позже российский боец опубликовал на своей странице анимированный ролик, в котором Макгрегор признаёт недавнее выступление Хабиба весьма успешным.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 1, 2018 at 7:24 PST

Для поклонников смешанных единоборств такая перепалка с участием мировых звёзд стала настоящим новогодним подарком, но информационная бомба взорвалась в тот момент, когда к ней присоединился ещё один звёздный боец и временный чемпион Тони Фергюсон. Впрочем, его появление в этой публичной ссоре неслучайно. После победы над Барбозой 31 декабря Нурмагомедов высказал желание испытать свои силы в поединке и с Фергюсоном, и с самим Макгрегором.

«Если UFC разрешит, буду драться с Макгрегором и Фергюсоном в один день. Почему бы нет? Клянусь, это не шутка»,— заявлял после празднования своего предновогоднего триумфа российский боец.

Его возможный будущий оппонент высказался в следующей манере: «Мне всё равно, даст ли добро на это UFC, но я искромсаю Макгрегора и побью Нурмагомедова. После того как мусор будет выброшен с вершины, я перейду в полусредний вес. Грязь копилась годами, пора вынести сор из избы», — написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

Don't Care If The @ufc Approves, I'll Cut @TheNotoriousMMA ... Drop @TeamKhabib & Move Up To Welterweight Either B4 Or After I'm Done w/ This Division & Rid It Of The Trash At The Top. Pollution Has Accumilated Over The Years, Time To Clean House #DefendOrVacate🖕🏽😎-TheeChamp https://t.co/l6XkH50ZQY — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) December 31, 2017

Однако публичное выражение неприязни друг к другу совсем не означает, что в скором времени непримиримые оппоненты действительно окажутся на ринге. Конор Макгрегор славится своими громкими заявлениями и призывами, но чаще всего за пределы глобальной сети они так и не выходят.

Так, ирландец ранее уже анонсировал бой с Тони Фергюсоном, обещал сразится с американским боксёром Поли Малиньяджи и даже грозился прилететь в Махачкалу и разыскать там Нурмагомедова. Несложно догадаться, что все эти заявления так и остались громкими заголовками в интернете.

Кроме того, в начале ноября Макгрегор вызывал на бой-реванш Флойда Мейвезера, но не получил никакой ответной реакции. Мейвейзера поединок по правилам MMA не заинтересовал, и Макгрегору пришлось искать новые способы привлечь к себе внимание.

Что же касается Хабиба Нурмагомедова, то он давно является для легендарного ирландского бойца сильным раздражителем. Так, в ноябре 2016 года, сразу после победного боя с американцем Майклом Джонсоном, российский боец обратился ко всей ирландской нации: «Ирландцы, я хочу драться с вашим цыплёнком, потому что он — первый номер в моем весе». А в августе 2017-го обращался к президенту UFC Дане Уайту с просьбой как можно скорее организовать титульный бой.