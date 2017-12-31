«Беспощадная победа»: как в мире оценили итоги боя Нурмагомедов — Барбоза

На турнире UFC 219 боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой. После боя россиянин заявил о готовности провести второй поединок за вечер. Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отметил разницу в классе между соперниками, а менеджер Ризван Магомедов назвал возможную дату следующего поединка. Что говорили после боя спортсмены и тренеры — в материале RT.

Нурмагомедов одержал свою 25-ю победу в карьере на турнире UFC 219. На протяжении всего поединка россиянин доминировал над бразильцем Эдсоном Барбозой, победив единогласным решением судей. После поединка он не выглядел уставшим и в очередной раз заявил о готовности провести два боя за вечер.

«Когда я говорил, что могу подраться с Макгрегором и Фергюсоном за одно шоу, я не врал. Дайте мне час отдохнуть, и я буду готов провести ещё один бой. У меня только что завершился поединок против одного из сильнейших «ударников» в UFC, а я чувствую себя свежим», — признался Нурмагомедов.

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Российский боец провёл свой первый поединок с ноября 2016 года. На турнире UFC 205 он одержал досрочную победу над американцем Майклом Джонсоном. В марте 2017-го он должен был встретиться с ещё одним представителем США, Тони Фергюсоном, но вынужден был сняться с боя из-за проблем со здоровьем. По словам Нурмагомедова, он был счастлив снова оказаться в клетке.

«Перед тем как зайти в клетку, я говорил с Хавьером Мендесом (тренер спортсмена. — RT). Он сказал, что я слишком много улыбаюсь, что мне нужно сосредоточиться на схватке. Я ответил ему, что предельно собран, но при этом наслаждаюсь своим возвращением», — поделился эмоциями спортсмен.

Нурмагомедов на протяжении всего поединка демонстрировал превосходство над соперником, оказавшись на голову выше Барбозы по всем статистическим показателям. При этом россиянин отдал дань уважения сопернику, отметив, что он — один из самых опасных бойцов UFC.

«Эдсон Барбоза может отправить тебя в нокаут в любую секунду. Я доволен исходом поединка. А также тем, что около 60% времени боя я находился в доминирующей позиции. Думаю, моё время пришло. Мне 29 лет, я отлично владею всеми аспектами смешанных единоборств. Многие думали, что бразильцу удастся хорошенько ударить меня, но не вышло», — подвёл итоги схватки Нурмагомедов.

Отвечая на вопрос, с кем он хочет провести свой следующий поединок: с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором или временным чемпионом Тони Фергюсоном, — он назвал бой с американцем более логичным.

«Конор Макгрегор должен заслужить бой со мной. Настоящий титул чемпиона — это 25:0 в карьере. Бой с Фергюсоном кажется мне более правильным. Ирландец выиграл всего один бой в лёгкой весовой категории, победив Эдди Альвареса. Он хороший боец, но он не чемпион. Думаю, многие из представителей этого веса могли бы побить его. Он хорош в боксе, но он абсолютно не умеет бороться и не обладает нужными физическими кондициями. Зато у него есть чемпионский пояс, потому так хотят в UFC», — пояснил боец.

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Нурмагомедов рассказал, что в 2018 году надеется провести три поединка, отметив, что первый из них должен состояться в апреле.

«Я думаю, идеальной датой для следующего боя будет апрель. Я хочу провести по бою в апреле, сентябре и декабре. Таков мой план», — сообщил спортсмен.

Это подтвердил и его менеджер Ризван Магомедов, добавив, что в UFC пока не дали ответа относительно боя за титул временного чемпиона.

«Бой с Фергюсоном не подтверждён. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведёт в апреле. Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов ещё один бой провести прямо сейчас, он отлично готов», — сказал Магомедов.

Как считает одноклубник бойца Тагир Уланбеков, Фергюсон не станет серьёзным испытанием для Нурмагомедова.

«Будет то же самое, что с Барбозой. Так же будет избивать его в партере — то, что он делает лучше всех», — заверил атлет в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам отца и тренера спортсмена Абудлманапа Нурмагомедова, после победы на Барбозой у его сына нет других задач, кроме завоевания чемпионского пояса.

«Поздравляю Россию и всех болельщиков мира, которые болели за нас. Хабиб говорил, что хочет показать ударную технику. Можно посчитать, сколько ударов выброшено и сколько дошло до цели. Теперь задача — пояс, других целей нет», — отметил Нурмагомедов-старший.

Поздравил победителя и бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, отметив разницу в классе между соперниками.

«Всё получилось, как я и думал. Барбоза ему не соперник. Такого бойца, как Нурмагомедов, нельзя вырубить с «вертушки». Результатом стала уверенная победа Хабиба, с чем я всех и поздравляю», — сказал Шлеменко ТАСС.

Not sure any sane human and coaching staff is really chomping at the bit to fight Khabib after watching that fight. Masterful work. #UFC219 — Joe Ellenberger (@JoeEllenberger) 31 декабря 2017 г.

Боец лёгкого веса UFC Джо Элленбергер считает, что вряд ли кто-то захочет выйти на бой с Нурмагомедовым после поединка на UFC 219.

«Не уверен, что любой здравомыслящий человек и тренерский штаб действительно хочет сразиться с Хабибом Нурмагомедовым после этого боя. Мастерская работа», — написал Элленбергер на своей официальной странице в Twitter.

He takes their heart, then their soul, then their body! @TeamKhabib is an absolute monster!!! I feel privileged to watch this guy fight 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 #UFC219 — Brad Tavares (@BradTavares) 31 декабря 2017 г.

Высокого мнения о выступлении россиянина и боец среднего веса Брэд Таварес.

«Он забирает сначала их сердца, затем души, а затем и тела! Хабиб — абсолютный монстр. Большая честь наблюдать за боями этого парня», — отметил Таварес.

Прокомментировал победу Нурмагомедова и президент UFC Дана Уайт, назвавший бойца «зверем».

Well I got one right 😅 huge kudos to Barboza never quitting but congrats to Khabib on solid win. Relentless. https://t.co/tA0MYkbIGT — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 31 декабря 2017 г.

Поспешил поздравить россиянина с победой и тренер Макгрегора Джон Кавана.

«Огромное уважение Эдсону Барбозе, что он не сдался. Хочу поздравить Нурмагомедова с уверенной победой. Беспощадной», — отметил наставник.