Нурмагомедов: хочу разрушить всё, что вижу в Макгрегоре
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
«Когда он говорит, что вырубит кого-то, а потом выходит и вырубает — это добавляет ему какую-то популярность. Пиар-машина в UFC очень сильная, он умеет хорошо себя преподносить и разговаривать», — сказал Нурмагомедов.
Россиянин отметил, что считает Макгрегора хорошим бойцом, но ему не нравятся оскорбления в адрес других спортсменов со стороны ирландца. Нурмагомедов не хотел бы использовать ничего из арсенала чемпиона UFC.
«Всё, что я вижу в нём, хочу разрушить», — добавил Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов заявил, что собирается заставить Макгрегора быть скромным.