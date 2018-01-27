Нурмагомедов: хочу разрушить всё, что вижу в Макгрегоре

Российский боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к ирландцу Конору Макгрегору.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Когда он говорит, что вырубит кого-то, а потом выходит и вырубает — это добавляет ему какую-то популярность. Пиар-машина в UFC очень сильная, он умеет хорошо себя преподносить и разговаривать», — сказал Нурмагомедов.

Россиянин отметил, что считает Макгрегора хорошим бойцом, но ему не нравятся оскорбления в адрес других спортсменов со стороны ирландца. Нурмагомедов не хотел бы использовать ничего из арсенала чемпиона UFC.

«Всё, что я вижу в нём, хочу разрушить», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что собирается заставить Макгрегора быть скромным.