Нурмагомедов: собираюсь заставить Макгрегора быть скромным

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, претендующий на пояс чемпиона UFC в лёгком весе, заявил, что намерен заставить бывшего обладателя этого титула — ирландца Конора Макгрегора быть скромным.

«Собираюсь заставить Макгрегора быть скромным. Я одержу победу над Тони Фергюсоном и скажу Макгрегору, чтобы он встал в очередь, ему нужно заслужить титульный бой. У него единственный поединок в лёгком весе. У меня их 25. Я непобедимый. Абсолютный. И я собираюсь забрать этот пояс», — приводит слова Нурмагомедова MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов.

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