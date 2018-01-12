Отец Нурмагомедова рассказал, с кем может сразиться его сын на первом шоу UFC в России

Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал объявление о первом в истории России турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Скорее всего, этот турнир будет организован под Хабиба. Сначала он сразится в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором. Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», — сказал Нурмагомедов-старший RT.

На данный момент ведутся переговоры о следующих поединках Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не раз изъявлял желание сразиться с ирландцем Конором Макгрегором. С американцем Тони Фергюсоном был запланирован бой в 2017 году, однако из-за плохого самочувствия Нурмагомедова при сгонке веса бой был отменён.

Ранее отец Нурмагомедова выразил уверенность, что вес сына не поднимется выше 84 кг.