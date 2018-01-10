Отец Нурмагомедова уверен, что вес сына не поднимется выше 84 кг

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Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о весе своего сына после боя с бразильцем Эдсоном Барбозой.

«Хабиб приехал маленький: 78—80 кг. Сейчас начнёт набирать. Пока прошло шесть дней после того, как он подрался. На десятый день он начнёт нормально есть, но теперь у нас не будет веса больше 84 кг», — приводит слова отца «Матч ТВ».

Абдулманап Нурмагомедов также сказал, что новорождённого сына Хабиба назвали Магомедом в честь деда.

Ранее американский боец Тони Фергюсон назвал Нурмагомедова толстым и медленным.

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