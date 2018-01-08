Американский боец Фергюсон назвал Нурмагомедова толстым и медленным

Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб, ты всё ещё толстый и медленный. Ты даже не смог уложиться в вес. Быть может, тебе стоит поменять диетолога — предыдущий превратил тебя в тень. Это не сработает против чемпиона», — написал американец в своём Twitter.

@TeamKhabib BTW You Are Still FAT & SLOW #TeamTiramisu Couldn't Even Make Championship Weight... Wait... Waite... Whey... .5 Over W/ Out The Aid Of #Towel7 Maybe You Should Switch Nutritionists Cause That Last One Had You Lookin' Rough. Just Sayin' Won't Work Against-TheeChamp EC pic.twitter.com/apcDLgeeu5 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 7 января 2018 г.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов драться с Макгрегором бесплатно.