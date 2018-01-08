МИНОБОРОНЫ: военные успешно отразили атаку 13 ударных БПЛА НА АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ И В ТАРТУСЕ

Американский боец Фергюсон назвал Нурмагомедова толстым и медленным

Короткая ссылка
Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб, ты всё ещё толстый и медленный. Ты даже не смог уложиться в вес. Быть может, тебе стоит поменять диетолога — предыдущий превратил тебя в тень. Это не сработает против чемпиона», — написал американец в своём Twitter.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов драться с Макгрегором бесплатно.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119