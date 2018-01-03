Нурмагомедов готов драться с Макгрегором бесплатно

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что хочет настоящего титульного боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Сколько денег я хочу за бой с Макгрегором? Ноль. Я хочу настоящего боя, не денег. Хочу боя за титул. Я не дерусь ради денег. Я сражаюсь за своё наследие, за историю, за своих людей. Вот почему я здесь», — цитирует Нурмагомедова TMZ.

Россиянин заявил, что он готов драться за титул чемпиона мира и с Макгрегором, и с американцем Тони Фергюсоном.

«Тони Фергюсон и Конор Макгрегор в один вечер — вот чего я хочу. Мне нужен настоящий бой, Конор или Тони — неважно, давайте обоих», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заработал $160 тыс. от UFC за победу над бразильцем Эдсоном Барбозой.