Нурмагомедов заработал $160 тысяч от UFC за победу над Барбозой

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завоевал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

Благодаря этой победе Нурмагомедов заработал $160 тыс. от руководства UFC, включая бонус $80 тыс. за победу.

Об этом сообщает Sherdog.

Барбоза заработал за бой $75 тыс. Победительница главного события турнира бразильянка Крис Киборг Жустину получит $500 тыс., американка Холли Холм — $300 тыс.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов получит бонус от UFC за зрелищность боя против Барбозы.

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