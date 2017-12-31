Нурмагомедов получит бонус от UFC за зрелищность боя против Барбозы

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UFC выплатит российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову бонус за зрелищность поединка против бразильца Эдсона Барбозы на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

Также бонусы в $50 тыс. получат Кристиана Киборг Жустину, Холли Холм и Тим Эллиот, сообщает пресс-служба UFC.

Поединок Жустину, защитившей свой титул в полулёгком весе, с Холм был признан боем вечера, а Нурмагомедов и Эллиот получили награду за выступление вечера.

Ранее сообщалось, что тренер Конора Макгрегора поздравил Нурмагомедова с победой над Барбозой.

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