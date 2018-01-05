Президент UFC Уайт: Макгрегор может быть лишён титула чемпиона в лёгком весе

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор может быть лишён титула чемпиона организации в лёгком весе.

«Если Макгрегор будет готов провести свой следующий поединок до марта, то мы можем организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым за временный пояс», — цитирует Уайта Yahoo! Sports.

По словам главы UFC, в случае если ирландец собирается взять паузу в выступлениях до осени, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся за титул полноправного чемпиона промоушена.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко назвал фаворита в возможном поединке Нурмагомедов — Макгрегор.