Шлеменко назвал фаворита в возможном поединке Нурмагомедов — Макгрегор

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко назвал фаворита в возможном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором.

«Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов — Макгрегор, то мой фаворит — это Хабиб. При этом Конора нельзя недооценивать. Он, в отличие от других соперников Хабиба, может удивить», — цитирует Шлеменко официальный сайт M-1 Global.

При этом он отметил, что важную роль сыграет уровень подготовки спортсменов к поединку.

По словам Шлеменко, наиболее вероятным соперником Нурмагомедова по следующему поединку в UFC является Эдди Альварес.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов подраться с Макгрегором бесплатно.