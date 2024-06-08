В отпуск в хорошем настроении: сборная России по футболу разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче

Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче со счётом 4:0 и продлила беспроигрышную серию до 11 встреч. Главным героем противостояния в Минске стал Алексей Миранчук, который поучаствовал во всех забитых мячах: отдал по две голевые и предголевые передачи. До перерыва отличились Иван Обляков и Константин Тюкавин, а после дубль за шесть минут оформил Фёдор Чалов. При этом Валерий Карпин остался доволен действиями подопечных и похвалил их за настрой.

Товарищеский матч с национальной командой Белоруссии в Минске стал для футболистов сборной России отличным завершением сезона. Пусть уровень соперника, занимающего в рейтинге ФИФА лишь 95-е место, был не слишком высок, подопечные Валерия Карпина всего во второй раз после отстранения от международных соревнований получили шанс сразиться с европейским коллективом.

К тому же на белорусов, в отличие от россиян, ФИФА и УЕФА санкции не накладывали. Единственное, они лишены возможности принимать оппонентов в домашних стенах. Несмотря на разницу в классе, наставник гостей не считал своих игроков фаворитами.

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«На бумаге многие клубы и сборные кажутся сильнее, но надо доказывать на поле. У нас много потерь от того состава, который мог быть: Максим Осипенко, Дмитрий Баринов, Александр Сильянов, Александр Головин, Арсен Захарян. Шанс представится другим, кто, возможно, не участвовал в предыдущих встречах», — заявил он на пресс-конференции.

В свою очередь, главный тренер хозяев Карлос Алос порадовался тому факту, что белорусы наконец выступят дома, и рассказал о знакомстве с Карпиным.

«Мы виделись несколько лет назад на сборах, когда я работал в «Кайрате», а он — в «Ростове». Много общались. Валерий был потрясающим футболистом: в «Сельте», а особенно в «Реал Сосьедад». С удовольствием с ним поговорю по-испански», — подчеркнул специалист.

Неудивительно, что противостояние вызвало в Минске ажиотаж: все 22 тыс. билетов на стадион «Динамо» оказались быстро распроданы. Вдобавок организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. Например, для собравшихся выступили звёзды эстрады двух стран. При этом гимн России доверили исполнить Диме Билану, а Белоруссии — популярному местному певцу Руслану Алехно.

В итоге Карпин, как и обещал, предоставил практику не только лидерам, но и игрокам, имевшим минимум практики в сборной. Особенно экспериментальной получилась линия обороны, где компанию Игорю Дивееву в центре составил Евгений Морозов. А на флангах расположились Юрий Горшков и Илья Вахания. Последний дебютировал в национальной команде.

Зато в атаке расположились проверенные мастера. Вместе с братьями Антоном и Алексеем Миранчуками впереди солировали Иван Обляков и Константин Тюкавин. Со стартовым свистком арбитра они принялись плести кружева на чужой половине поля.

Не успело стартовать противостояние, как хавбек ЦСКА едва не убежал на рандеву с Павлом Павлюченко, но немного не успел к мячу. Зато уже на восьмой минуте он открыл счёт. Просто изумительно в этом эпизоде действовал победитель Лиги Европы. На правом фланге он легко убрал оппонента и забросил мяч в штрафную на ход Облякову. Павлюченко допустил помарку на выходе, и от головы невысокого россиянина мяч залетел в сетку.

Хозяева мгновенно ответили собственным подходом к чужим воротам. Матвей Сафонов в дебюте на удивление смотрелся не слишком уверенно и в одном из эпизодов едва не позволил обокрасть себя форварду. Но после мощного выстрела Захара Волкова он, вытянувшись в струнку, совершил эффектный сейв.

А на 20-й минуте подопечные Карпина провели идеальную трёхходовку. Алексей Миранчук нашёл пасом Облякова, а тот бросил в прорыв Тюкавина. Нападающий «Динамо» качнул Павлюченко на паузе и издевательски перебросил вратаря. Для него этот гол оказался первым за сборную.

Только после этого соперники пришли в себя и немного выровняли игру. Особенно был активен Макс Эбон из «Астаны», смело лезший в дриблинг. Но даже до ударов доходило нечасто.

В перерыве Карпин произвёл только одну рокировку. Место Сафонова на последнем рубеже занял Александр Максименко, до того, как и Вахания, не защищавший цвета сборной. В итоге он также оформил сухарь и спас лишь однажды. Причём сам вратарь дал оппонентам создать момент. Он выполнил неудачный пас на Дивеева и позволил Максиму Кирееву обокрасть защитника, но бросился сопернику в ноги, а затем накрыл мяч.

Зато на все 100% сработала замена Тюкавина на Фёдора Чалова по истечении часа. Едва появившись на поле, он добил снаряд в сетку с нескольких метров после сейва Павлюченко. А всего через пять минут оформил дубль. И опять не обошлось без тонкой передачи Алексея Миранчука. Нападающий ЦСКА пробросил мяч между двух защитников и аккуратно пробил в дальний угол. Таким образом, теперь в активе армейца значатся три гола в составе национальной команды.

А отечественная дружина одержала третью крупную победу подряд и до 11 встреч продлила беспроигрышную серию под руководством Карпина. Сам он не скрывал эмоций и порадовался настрою подопечных.

«Сегодня абсолютно всё понравилось. Прежде всего могу оценить настрой и настроение. Были опасения перед матчем о том, как ребята на игру соберутся. У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им. С точки зрения настроя, игры и выполнения плана очень многое получалось», — цитирует специалиста «Матч ТВ».