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Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров

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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.
Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

«Понятно, что чемпионаты Европы и мира запомнятся тем, что играл, навечно. Надеюсь, что эти времена ещё настанут. Не хочу говорить о политике. Говорят, что спорт вне политики, хотелось бы в это верить. Как по мне, отстранение несправедливое», — приводит слова Чернова ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

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