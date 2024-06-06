Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

«Понятно, что чемпионаты Европы и мира запомнятся тем, что играл, навечно. Надеюсь, что эти времена ещё настанут. Не хочу говорить о политике. Говорят, что спорт вне политики, хотелось бы в это верить. Как по мне, отстранение несправедливое», — приводит слова Чернова ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.