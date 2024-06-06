Чернов: Карпин лучше доносит свои тренерские идеи, чем Капелло

Защитник «Спартака» Никита Чернов сравнил главного тренера сборной России Валерия Карпина с Фабио Капелло, который возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.

«Отличия Карпина от Капелло? Разговаривает на русском языке. Поэтому свои тренерские идеи он доносит лучше. Если так задуматься, то у всех тренеров разные подходы», — цитирует Чернова ТАСС.

Напомним, что игрок впервые дебютировал за сборную в 2015 году при Капелло.

7 июня команда Карпина сыграет товарищеский матч в Минске со сборной Белоруссии. Встреча пройдёт на арене «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч с Белоруссией из-за простуды.