Дубль Чалова помог сборной России разгромить Белоруссию в Минске

Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче.

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0.

Уже на восьмой минуте игры полузащитник гостей Иван Обляков забил первый гол. На 20-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество российской команды. Для нападающего этот мяч стал дебютным в сборной. Вышедший на замену Фёдор Чалов оформил дубль (63-я и 69-я минуты).

Алексей Миранчук, выступавший в роли капитана, поучаствовал во всех голах команды. Он отметился двумя результативными передачами, а также двумя предголевыми пасами.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов и братья Миранчуки попали в стартовый состав на матч с Белоруссией.