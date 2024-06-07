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Дубль Чалова помог сборной России разгромить Белоруссию в Минске

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Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче.
Дубль Чалова помог сборной России разгромить Белоруссию в Минске
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча в Минске на стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0.

Уже на восьмой минуте игры полузащитник гостей Иван Обляков забил первый гол. На 20-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество российской команды. Для нападающего этот мяч стал дебютным в сборной. Вышедший на замену Фёдор Чалов оформил дубль (63-я и 69-я минуты).

Алексей Миранчук, выступавший в роли капитана, поучаствовал во всех голах команды. Он отметился двумя результативными передачами, а также двумя предголевыми пасами.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов и братья Миранчуки попали в стартовый состав на матч с Белоруссией.

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