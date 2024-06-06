Карпин: переговоры по моему новому контракту проведены, ждём решения РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о переговорах насчёт нового контракта с РФС.

«Переговоры по моему новому контракту проведены. Все стороны высказались. Теперь ждём предложения, решения от РФС», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер возглавляет главную команду страны с 2021 года. Также он тренирует футбольный клуб «Ростов».

7 июня команда Карпина сыграет товарищеский матч в Минске со сборной Белоруссии. Встреча пройдёт на арене «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

Ранее Карпин поделился мнением о товарищеском матче с командой Белоруссии.